Cамсонов: «Торонто» не повезло попасть на «Флориду», они реально доминировали

Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов считает, что команде не повезло попасть на «Флориду Пантерз» (1-4) во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли.

«Я оцениваю свой плей-офф на уровне «хорошо». Я не играл так, чтобы команда выиграла кубок, но и провалом мою игру нельзя назвать. Сыграл нормально. Чтобы команда взяла кубок, надо было показать себя, но в этот момент я получил эту нелепейшую травму. Не хочу говорить, что я бы переиграл Серегу Бобровского. После драки кулаками не машут. Есть что есть. Все равно мы сделали большой шаг, 19 лет команда не проходила первый раунд. С «Флоридой» действительно не получилось, но это все равно опыт. Никто в нас вообще не верил, а мы прошли такую команду, как «Тампа». Это было очень сложно.

Я могу сказать, что это был самый тяжелый раунд плей-офф в моей жизни. Никогда так не уставал физически и психологически. Думаю, мы перегорели после прохода «Тампы» и поэтому не смогли собраться на «Флориду». Третий и четвертый матчи первого раунда мы играли очень здорово… Нам, наверное, немного не повезло попасть на «Флориду», которая в таком классном состоянии в этом году. Они реально доминировали», — приводит слова Самсонова Sport24.