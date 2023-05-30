Cамсонов: «Торонто» не повезло попасть на «Флориду», они реально доминировали

Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов считает, что команде не повезло попасть на «Флориду Пантерз» (1-4) во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли.
«Я оцениваю свой плей-офф на уровне «хорошо». Я не играл так, чтобы команда выиграла кубок, но и провалом мою игру нельзя назвать. Сыграл нормально. Чтобы команда взяла кубок, надо было показать себя, но в этот момент я получил эту нелепейшую травму. Не хочу говорить, что я бы переиграл Серегу Бобровского. После драки кулаками не машут. Есть что есть. Все равно мы сделали большой шаг, 19 лет команда не проходила первый раунд. С «Флоридой» действительно не получилось, но это все равно опыт. Никто в нас вообще не верил, а мы прошли такую команду, как «Тампа». Это было очень сложно.
Я могу сказать, что это был самый тяжелый раунд плей-офф в моей жизни. Никогда так не уставал физически и психологически. Думаю, мы перегорели после прохода «Тампы» и поэтому не смогли собраться на «Флориду». Третий и четвертый матчи первого раунда мы играли очень здорово… Нам, наверное, немного не повезло попасть на «Флориду», которая в таком классном состоянии в этом году. Они реально доминировали», — приводит слова Самсонова Sport24.
- 30 мая 2023
-
09:35
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
07:27
-
07:07
-
06:45
-
06:15
-
06:08
-
05:59
-
05:59
-
05:52
-
05:49
-
05:39
-
04:44
-
04:12
-
01:42
- 29 мая 2023
-
23:35
-
22:50
-
22:18
-
21:50
-
21:20
-
20:50
-
20:20
-
19:50
-
19:20
-
18:50
-
18:20
-
17:50
-
17:25
-
16:50
-
16:25
-
15:45
-
15:25
-
15:10