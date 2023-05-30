Назаров назвал фаворита Кубка Стэнли и главного претендента на звание MVP плей-офф НХЛ

Известный тренер Андрей Назаров отдаёт «Флориде» преимущество в финальной серии Кубка Стэнли.
«Сегодняшняя ночь получилась во всех смыслах бурной и шумной. Посмотрел шестой матч полуфинала плей-офф НХЛ между «Далласом» с «Вегасом» — «золотые рыцари» победили со счётом 6:0 и выиграли эту тяжёлую серию. Жаль, что в финале турнира не будет челябинца Евгения Дадонова, но зато понаблюдаем за форвардом «Вегаса» Иваном Барбашёвым. Думаю, у «Флориды» будет небольшое преимущество, а вратарь Сергей Бобровский – главный претендент на звание MVP Кубка Стэнли. Россиянин проводит роскошный плей-офф.
Кстати, смотрел игру на своей даче в Истринском районе Подмосковья. С утра, как и все, ознакомился с прессой и публикациями о произошедших ЧП. Снова отмечу профессионализм всех наших специальных служб, которые сработали слаженно и чётко. В любых сложных ситуациях в столь непростое время мы видим грамотную работу с их стороны. Никакой паники не наблюдается», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 30 мая 2023
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