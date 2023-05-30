Генеральный секретарь ФХЛ прокомментировал уголовное дело против сборной Латвии

Генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Роберт Плявейс прокомментировал уголовное дело в отношении национальной команды после чемпионата мира по хоккею — 2023. Ранее сообщалось, что на игровой форме сборной Латвии присутствовал логотип эстонской букмекерской конторы OlyBet. Финское законодательство запрещает рекламировать иностранные азартные игры.

«Компания «OlyBet sporta bar» не является тотализатором. «SIA OlyBet sporta bar» — это компания общественного питания, одна из крупнейших в Латвии. OlyBet — это, конечно, тоже казино, тотализатор онлайн и очных ставок, но это другая компания, другая торговая марка. Латвийское законодательство это позволяет», — приводит слова Плявейса Sportacentrs.