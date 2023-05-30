Экс-глава ФХЛ: если бы не ЧМ-2006, не было бы и бронзы сборной Латвии сейчас

Бывший глава Федерации хоккея Латвии Киров Липман оценил завоевание бронзовых медалей национальной командой на чемпионате мира — 2023.

«Я рад и счастлив, что мы завоевали бронзовые медали. Многие из этих хоккеистов ещё играли в моё время. Всего мы построили 17 катков, на которых выросла большая часть нынешних игроков. Если бы у нас по-прежнему было полтора катка, то сегодня ничего бы не было.

Мы не должны позволять себе расслабляться, мы должны много работать, чтобы быть в хорошей форме. Надеюсь, уровень латвийского хоккея будет расти. Очень радует и то, что главный тренер [Харийс Витолиньш] — из Латвии, а не из из-за рубежа.

Я должен был сам найти и вложить деньги, чтобы чемпионат мира состоялся. Если бы у нас не было чемпионата в 2006 году, то не было бы арены [«Арена-Рига»] и не было бы чемпионата в Латвии [сейчас], и бронзовых медалей тоже», — приводит слова Липмана LETA.lv.