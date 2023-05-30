«Вегас» выиграл 10 серий плей-офф за шесть сезонов в НХЛ. Только у «Тампы» больше

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился шестой матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась разгромной победой гостей со счётом 6:0, благодаря чему они вышли в финал Кубка Стэнли.

«Вегас» одержал победу в серии плей-офф в 10-й раз в истории клуба за шесть лет существования клуба. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, на этом отрезке больше побед в сериях Кубка Стэнли лишь у «Тампа-Бэй Лайтнинг» (13).

Напомним, финальная серия розыгрыша Кубка Стэнли начнётся на льду «Вегас Голден Найтс» в ночь на 4 июня в 3:00 мск.

«Вегас» стал лишь третьей командой за последние 90 лет с двумя выходами в финал Кубка Стэнли за первые шесть сезонов с момента образования клуба.