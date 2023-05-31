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Первый тренер Дзюбы: Артём и Овечкин — оба юмористы, но сильненькие — могут потолкаться

Первый тренер Дзюбы: Артём и Овечкин — оба юмористы, но сильненькие — могут потолкаться
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Александр Шупляков, первый тренер Артёма Дзюбы, прокомментировал перепалку между форвардом «Локомотива» и хоккеистом клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Овечкин сказал, что Дзюба слабенький? Да не может такого быть. Артём и Саша – оба сильненькие, могут потолкаться. А так – всё это позитивно и креативно, ведь Овечкин и Дзюба – юмористы! Они похожие по телу спортсмены, но у них всё равно разные весовые категории.

Просто их взаимные подколы привлекли внимание к дерби между «Динамо» и «Локомотивом». Это всё для рекламы, ведь всем интересна не только конкуренция наших известных клубов, но и соперничество самых популярных спортсменов России», – цитирует Шуплякова Sport24.

Напомним, в прошлую пятницу Овечкин побывал на тренировочной базе московского «Динамо» в преддверии дерби с «Локомотивом». Нападающий бело-голубых Фёдор Смолов предложил Овечкину потолкаться с Дзюбой, на что хоккеист ответил: «А что с ним толкаться? Он слабенький».

Через несколько дней Артём Дзюба сообщил, что может «потолкаться с Овечкиным» и предложил ему это сделать, отметив, что «прощает» хоккеиста. Матч между «Динамо» и «Локомотивом» завершился победой железнодорожников со счётом 4:2.

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