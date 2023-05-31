«Амур» подписал новый контракт с защитником Балдаевым

«Амур» подписал новый контракт с защитником Виктором Балдаевым, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Сообщается, что новое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2023/2024 и носит двусторонний характер.

В прошлом сезоне защитник провёл 57 матчей, в которых набрал шесть очков — забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач с показателем полезности «0».

27-летний Балдаев перешёл в «Амур» в декабре 2021 года. До этого выступал за команды «Сочи», «Северсталь», «Куньлунь Ред Стар», «Спартак», «Торпедо» и «Атлант». Всего в КХЛ на счету игрока обороны 197 матчей, в которых Балдаев набрал 20 (3+17) очков. Показатель полезности защитника в лиге составил «-21».