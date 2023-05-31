Курьянов о подписании Подконицки: современный тренер с прогрессивными взглядами на хоккей

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал подписание контракта со словацким тренером Андреем Подконицки. Специалист займёт в омском клубе должность старшего тренера.
«Для работы с защитниками мы искали современного тренера с прогрессивными взглядами на хоккей, с необходимым набором навыков, который сегодня диктует игра. Подконицки дважды выигрывал чемпионат Словакии, у него серьёзный опыт в сборной и бронзовая медаль Олимпийских игр. В разных командах был как ассистентом, так и главным тренером, специализируется как раз на защитниках и меньшинстве. Много времени уделяет анализу видео, тактическим разборам, любит работать с молодёжью. Важно и то, что играл в России, знает русский и английский языки. С приходом Подконицки тренерский штаб «Авангарда» окончательно сформирован», — цитирует Курьянова пресс-служба омского клуба.
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