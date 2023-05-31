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«Это несправедливо». Каменский — о четырёх российских игроках в команде разочарований НХЛ

«Это несправедливо». Каменский — о четырёх российских игроках в команде разочарований НХЛ
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Олимпийский чемпион по хоккею и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал включение форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, а также игроков «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и Андрея Василевского в команду разочарований розыгрыша Кубка Стэнли.

«Я считаю, что это несправедливо. Выигрывает и проигрывает команда. Выделять кого-то отдельно — это неправильно.

Василевский играет на своём уровне и показывает высокий уровень хоккея. Команда меняется, перестраивается, а человек же не машина, он не может постоянно выдавать одно и то же. Да, командный результат удовлетворительный, но он провёл сезон на своём высоком уровне», — сказал Каменский в интервью Metaratings.ru.

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