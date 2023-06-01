Каменский: в случае победы «Флориды» приз самому ценному игроку нужно давать Бобровскому

Олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский считает, что вратарь «Флориды» Сергей Бобровский заслужил приз самому ценному игроку плей-офф. Официальный сайт НХЛ назвал россиянина фаворитом в борьбе за этот трофей в случае победы «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

«Бобровский – один из самых вероятных претендентов на этот приз. Если он выиграет Кубок Стэнли, нужно отдавать приз ему безоговорочно», – цитирует Каменского Metaratings.ru.

Российский голкипер принял участие в 14 матчах нынешнего плей-офф, выиграв 11 из них и отражая в среднем 93,5% бросков. Первый матч финала с «Вегасом» пройдёт в ночь на 4 июня и начнётся в 3:00 мск.

Ранее «Конн Смайт Трофи» выигрывали три хоккеиста из России: Андрей Василевский, Александр Овечкин и Евгений Малкин.