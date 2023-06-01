Коваленко: как можно симпатизировать Латвии, в которой запрещается российский флаг?

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко прокомментировал завоевание сборной Латвии бронзовых медалей чемпионата мира — 2023.
«Рад, что Казахстан уверенно сохранил место в элите. Латвия? Как можно симпатизировать стране, в которой запрещается российский флаг и разрушаются памятники Великой Отечественной войны?
Но нужно понимать, что этих результатов Латвия и Казахстан добились на багаже КХЛ. Посмотрим, как латвийцы, в прошлом году ушедшие из КХЛ, будут чувствовать себя дальше. Перед их глазами — печальный пример сборной Украины, которая крупно проигрывает даже в третьем дивизионе.
Не слишком ли много политики вокруг хоккея? Да, слишком много! А вокруг хоккея и в целом спорта её не должно быть. Мы в России всегда об этом говорили, но именно нас затащили в эту историю. Насколько слышал, Россия постоянно требует убрать политику из спорта, жаль, нас пока не слышат», — сказал Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.
Ранее Коваленко прокомментировал включение в сборную разочарований плей-офф Кубка Стэнли четырёх российских игроков — Артемия Панарина, Никиты Кучерова, Андрея Василевского и Кирилла Капризова.
- 1 июня 2023
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