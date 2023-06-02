Генменеджер «Вашингтона»: мы находимся в переходном периоде и пытаемся извлечь пользу

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан, заявил что сейчас столичный клуб находится в переходном периоде. В нынешнем сезоне «Кэпиталз» не попали в плей-офф НХЛ, заняв 12-е место в таблице Восточной конференции. Это произошло с клубом впервые с 2014 года.

«Мы находимся в переходном периоде. Попытаемся извлечь из этого максимальную пользу. Посмотрим, что получится», – цитирует Маклеллана Washinghton Post.

После регулярного чемпионата «столичные» объявили о решении не продлевать контракт с тренером Питером Лавиолеттом. Новым главным тренером команды назначен Спенсер Карбери, прежде входивший в тренерский штаб «Торонто», где он помогал Шелдону Кифу.