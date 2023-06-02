Генменеджер «Вашингтона»: мы находимся в переходном периоде и пытаемся извлечь пользу
Поделиться
Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан, заявил что сейчас столичный клуб находится в переходном периоде. В нынешнем сезоне «Кэпиталз» не попали в плей-офф НХЛ, заняв 12-е место в таблице Восточной конференции. Это произошло с клубом впервые с 2014 года.
«Мы находимся в переходном периоде. Попытаемся извлечь из этого максимальную пользу. Посмотрим, что получится», – цитирует Маклеллана Washinghton Post.
После регулярного чемпионата «столичные» объявили о решении не продлевать контракт с тренером Питером Лавиолеттом. Новым главным тренером команды назначен Спенсер Карбери, прежде входивший в тренерский штаб «Торонто», где он помогал Шелдону Кифу.
Комментарии
- 2 июня 2023
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:35
-
08:20
-
02:34
- 1 июня 2023
-
23:45
-
23:09
-
22:48
-
22:40
-
22:17
-
21:59
-
21:37
-
21:10
-
20:50
-
20:29
-
20:19
-
20:00
-
19:42
-
19:30
-
19:07
-
18:35
-
18:26
-
18:21
-
18:08
-
18:05
-
17:40
-
17:20
-
17:06
-
16:49
-
16:42
-
16:34
-
16:22
-
16:09
-
15:55
Партнерский контент