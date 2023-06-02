Бабаев: никакого конфликта с Крыловым у нас не было, жалко терять такого специалиста

Агент Шуми Бабаев расстроен уходом Александра Крылова с поста председателя совета директоров «Авангарда».

«Жалко терять такого специалиста. То, что он делал для хоккея, игроков, клуба, Омска, – всё было сделано очень хорошо. Многое кому-то может не нравиться, но мы сейчас говорим о Крылове не как о человеке, а как о топ-менеджере. Поэтому его уход воспринимают с сожалением все те, кто понимают, что он делал для Омска.

Если бы мы встретились, мы бы нормально пообщались. Никакого конфликта у нас не было. Его пытался создать один-единственный человек – Рашид Хабибулин. Надеюсь, этого человека в команде не будет, и все будут спокойно работать», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Крылов занимал должность председателя совета директоров ХК «Авангард» с 2018 года. При нём омский клуб становился обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2020/2021.