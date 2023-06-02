Экс-генменеджер «Коламбуса»: моя сделка по обмену Бобровского была лучшей в карьере

Бывший генеральный менеджер «Коламбуса» Скотт Хоусон назвал свой обмен вратаря Сергея Бобровского из «Филадельфии» в 2012 году лучшим в карьере. Тогда россиянина обменяли на три драфт-пика — два четвёртого раунда и один второго. В составе «Коламбуса» Бобровский дважды признавался лучшим голкипером сезона в НХЛ.
«Возможно, это лучшая сделка, которую я совершил. Я был полон решимости приобрести вратаря, у нас было три или четыре варианта, а затем мы остановились на Сергее, и это, без сомнения, оказалось моей лучшей сделкой в карьере.
Если он и не самый трудолюбивый парень, которого я видел в НХЛ или в своей хоккейной карьере, то он точно в десятке лучших. Его приверженность своему делу не имеет себе равных. И что мне нравилось в нём как во вратаре, так это то, что он никогда не оглядывался, чтобы обвинять кого-то ещё. Неважно, ошибся ли кто-то из защитников перед ним. Он чувствовал, что его работа — ловить шайбу. А если он этого не делает, то чувствует, что подвёл своих товарищей по команде. Мне просто очень нравится такое отношение.
У него были годы взлётов и падений, и я так рад, что он сияет прямо сейчас. Приятно видеть, я рад за него. Он замечательный человек», — цитирует Хоусона официальный сайт НХЛ.
Бобровский помог «Флориде» выйти в финал Кубка Стэнли. Первый матч финала с «Вегасом» состоится в ночь на 4 июня и начнётся в 3:00 мск.
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