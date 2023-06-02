Бурк: никто не ожидал такой игры от Бобровского в плей-офф, он напоминает мне Кэри Прайса

Известный хоккейный функционер Брайан Бурк заявил, что никто не ожидал такого преображения голкипера «Флориды» Сергея Бобровского в плей-офф НХЛ, и отметил сильные стороны вратаря.
«Любой, кто скажет, что ожидал такой игры от Бобровского в плей-офф, лжёт. Дело в том, что последние пару лет этот парень был средним игроком, и его великолепные выступления в Коламбусе, казалось, остались в прошлом.
Сейчас он играет в выдающийся хоккей. Он не просто останавливает шайбу, он напоминает мне Кэри Прайса в расцвете сил. Он такой спокойный и невозмутимый в любой момент матча. Он экономичен, он спокоен и двигается плавно. Все шайбы попадают в него, потому что он занимает нужное место в воротах.
Поэтому для меня дело не только в том, что он показывает эти ошеломляющие цифры статистики. Он делает это умело и экономично. Сейчас Боб показывает свою лучшую игру. Он отличный вратарь, когда он в форме, и он был в форме последние пару недель. И я не вижу причин, чтобы он сбавил обороты», — цитирует Бурка официальный сайт НХЛ.
Российский голкипер принял участие в 14 матчах нынешнего плей-офф, выиграв 11 из них и отражая в среднем 93,5% бросков. Первый матч финала с «Вегасом» пройдёт в ночь на 4 июня и начнётся в 3:00 мск.
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