Плющев: сегодня КХЛ — одна из трёх-четырёх средних лиг Европы, это тревожный звонок

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отметил рост уровня европейского хоккея на прошедшем чемпионате мира и заявил, что КХЛ не является самой сильной лигой Европы на данный момент.

«Считаю, что мы делаем ошибку, когда относимся к первенству мира свысока. Правильно отметили некоторые наши ветераны — средний уровень чемпионата вырос, и если сборные Евротура подсели, то второй эшелон, наоборот, прибавил. Швейцария, Германия, Дания — надо всерьёз относиться к этим командам. Когда Россия вернётся на международную арену, мы увидим новую реальность и совсем других швейцарцев, немцев и датчан. Посмотрите на скорость и исполнительское мастерство тех же немцев. Я вам скажу, что в половине матчей регулярного чемпионата КХЛ хоккея такого качества мы не видим. Да, у нас появилась плотность в результатах, но в основном за счёт падения среднего уровня лиги. Вот над чем нужно посмеиваться и из-за чего переживать!

Обратите внимание, те же казахстанцы на базе «Барыса» с трудом удержались в элитном дивизионе. А сборная Китая на базе «Куньлуня» не смогла вернуться во второй дивизион, уступив Японии. И после этого будем нахваливать КХЛ и подшучивать над европейским хоккеем? Поэтому призываю смотреть на всё трезво. Сегодня КХЛ — одна из трёх-четырёх средних лиг Европы. На уровне швейцарской, шведской, возможно, немецкой и так далее. Не больше и не меньше.

Ещё один неутешительный для нас итог — уверенный ход североамериканцев. Сборная США не проиграла ни одного матча в основное время, сборная Канады спокойно выиграла турнир. Это говорит о том, что НХЛ и весь северамериканский хоккей продолжают расти, расстояние НХЛ от Европы только увеличивается. А значит, отъезд наших лучших игроков за океан продолжится и может усилиться. Это ещё один тревожный звонок для КХЛ», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

Напомним, победителем прошедшего в Латвии и Финляндии чемпионата мира по хоккею стала сборная Канады. Немецкая сборная стала обладателем серебряных медалей, а бронза досталась латвийской сборной.