Нападающие СКА Галимов и Хайруллин окончили Высшую школу тренеров

Нападающие СКА Эмиль Галимов и Марат Хайруллин окончили Высшую школу тренеров, сообщает телеграм-канал санкт-петербургской команды.

«Плюс двое дипломированных в составе! Эмиль Галимов и Марат Хайруллин успешно окончили Высшую школу тренеров», — говорится в сообщении.

В завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 31-летний Галимов принял участие в 27 встречах, в которых забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач, суммарно записав на свой счёт 14 очков. В плей-офф Эмиль в 13 матчах набрал лишь три очка — все за голы. 26-летний Хайруллин сыграл 65 встреч регулярного чемпионата, записав на свой счёт 54 (28+26) очка. В розыгрыше Кубка Гагарина Марат набрал 14 (6+8) баллов в 16 матчах.