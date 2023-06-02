Источник: Жафяров отказал «Салавату» и согласился на понижение зарплаты ради «Ак Барса»
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Стали известны подробности обмена нападающего Дамира Жафярова из СКА в «Ак Барс», сообщает «Спорт Бизнес Online».
Ради перехода в стан казанцев форвард отказался от предложения «Салавата Юлаева». Жафяровым интересовалось множество клубов, однако с предложением обратились уфимцы. «Салават», как и ещё один топ-клуб Востока, предлагал нападающему более высокую зарплату, но Дамир выбрал «Ак Барс». Отмечается, что одной из основных причин стало желание выиграть Кубок Гагарина.
Кроме того, Жафяров пошёл на сокращение зарплаты в «Ак Барсе». По контракту со СКА он должен был получить 80 млн рублей. Казанский клуб переподпишет Дамира — срок останется тем же (один год), а заработная плата снизится до 65 млн рублей.
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