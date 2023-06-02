Ротенберг: СКА — лучший клуб в мире. Многие коллеги в Северной Америке признают это

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил место санкт-петербургской команды в мировом хоккее. По мнению наставника, армейцы являются лучшим клубом в мире. Ротенберг добавил, что это признают его коллеги в Северной Америке.
«Мы благодарны нашим болельщикам. На каждом матче у нас полные трибуны. Мы всё делаем ради наших болельщиков — всё для народа. Очень важно играть в такой хоккей, который нравится нашим болельщикам. Важно вовлекать каждого человека любого возраста, который приходит на арену. Удаётся ли? Да, мы видим эту энергетику.
В 2011 году мы начали шаг за шагом строить лучший клуб в мире, как я считаю. СКА — лучший клуб в мире. Мы играем в России, в Европе. [Лучший] по многим показателям. Многие коллеги в Северной Америке признают это. Я много общаюсь с ними», — сказал Ротенберг в эфире «Радио Зенит».
Напомним, СКА дважды выигрывал Кубок Гагарина (2014/2015, 2016/2017), трижды — Кубок Континента (2012/2013, 2017/2018, 2022/2023) и дважды — Кубок Открытия (2017, 2018). Кроме того, армейцы два раза выигрывали первенство КХЛ (2014/2015, 2016/2017) и семь раз становились бронзовыми призёрами (2012/2013, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023).
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