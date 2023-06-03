«Калгари» запретил генменеджеру «Торонто» Треливингу присутствовать на драфте НХЛ

Генменеджер «Торонто» Брэд Треливинг не будет присутствовать на драфте НХЛ в этом году. Ранее сообщалось, что «Калгари» дал Треливингу разрешение на переговоры с «Торонто» при том условии, что он не будет помогать новой команде готовиться к драфту. Формально «Флэймз» имеют контракт с Треливингом до 30 июня, потому выставили такое условие.

«Да, «Калгари» наложил некоторые ограничения, но мы не будем вдаваться в подробности. Я обсудил это с Брэдом. У нас сильная команда скаутов во главе с отличным скаутом Уэсом Кларком. Мы выбираем в первом, пятом и шестом раунде. Наши сотрудники готовятся к драфту, и мы полностью доверяем нашим скаутам», – цитирует президента «Торонто» Брендана Шенахана Flames Nation.

Треливинг последние девять сезонов работал в качестве генерального менеджера в «Калгари Флэймз». С ним команда дважды прошла первый раунд плей-офф и сменила пять главных тренеров. Драфт НХЛ — 2023 пройдёт с 28 по 29 июня в Нэшвилле (США).