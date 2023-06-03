Форвард «Флориды»: Бобровский сел на велотренажёр, когда все уже покинули арену

Нападающий «Флориды» Ник Казинс восхитился трудолюбием вратаря Сергея Бобровского, который после тяжёлого пятого матча серии с «Торонто» (3:2 ОТ, 4-1 в серии) остался покрутить велотренажёр и последним покинул арену.
«Мы все вместе идём к автобусу после того, как обыграли «Торонто» в пятой игре, а он всё ещё крутит педали на велотренажёре. Он последним покинул арену и один добирался до отеля.
Он крутил педали 30 минут, когда все уже покинули арену. И это через полтора часа после игры. После серии. Даже после серии, которая затянулась до овертайма. Я просто качаю головой. Этот парень невероятен. Сейчас он играет в лучший хоккей в своей жизни», — цитирует Казинса Sportsnet.
Российский голкипер принял участие в 14 матчах нынешнего плей-офф, выиграв 11 из них и отражая в среднем 93,5% бросков. Первый матч финала с «Вегасом» пройдёт в ночь на 4 июня и начнётся в 3:00 мск.
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