Бобровский рассказал, сколько он теряет в весе за один матч НХЛ

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский рассказал, зачем крутил педали на велотренажёре после победного пятого матча в серии с «Торонто» (3:2 ОТ), и сообщил, что изменил в подготовке к матчам, чтобы меньше терять в весе за игру.
«Зачем я крутил педали после победного матча в серии с «Торонто»? Аппетит улучшится. Вот и всё. Это просто.
Сейчас я теряю меньше веса за игру, порядка двух-трёх килограммов, — это нормально и это всё за счёт жидкости, а не мышечной массы. Раньше я тратил больше энергии, пробуя всё подряд, надеясь, что мне что-то поможет. Сегодня я работаю умнее, а не усерднее. Ем здоровую пищу и прислушиваюсь к своему телу. Восстановление имеет решающее значение», — цитирует Бобровского Sportsnet.
Первый матч финала с «Вегасом» пройдёт в ночь на 4 июня и начнётся в 3:00 мск.
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