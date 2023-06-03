Тренер ЦСКА рассказал, кто из молодых игроков клуба удивил в прошедшем сезоне КХЛ

Тренер ЦСКА Равиль Якубов рассказал, какой Кубок Гагарина из двух последних дался наиболее тяжело, и выделил молодых игроков армейского клуба, кто больше всех удивил в прошедшем сезоне КХЛ.

«Какой Кубок Гагарина было завоевать тяжелее? Тут ничего нового не скажу — все понимают, что сложнее повторить успех, чем добиться его в первый раз. Этот сезон КХЛ отработали на максимум — начали в первый день чемпионата, завершили в последнюю из всех возможных дату плей-офф. Были и объёмная регулярка из 68 матчей, и 27 кубковых матчей. Наверное, отпуск заслужили.

Кто из молодых игроков стал открытием сезона? Удивил стабильностью центрфорвард четвёртого звена Тахир Мингачёв, его «+14» это отразили. Много обсуждений по ходу чемпионата было вокруг другого форварда-новичка — Прохора Полтапова. Обсуждения привели к тому, что Прохор получал всё больше игрового времени — и в плей-офф вышел на интересный уровень. У этих молодых ребят, как и у других, при правильной работе — большая перспектива», — цитирует Якубова Russia-Hockey.ru.

Вчера Мингачёв заключил новое соглашение с московской командой на два года — до конца сезона-2024/2025. С сезона-2020/2021, когда Мингачёв дебютировал за армейцев, форвард успел принять участие в 141 матче в КХЛ, набрав 27 (14+13) очков при общем показателе полезности «+12». Полтапов в прошедшем сезоне КХЛ сыграл в 55 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 10 (5+5) очков. В 19 матчах плей-офф на счету 20-летнего форварда пять (2+3) очков.