ESPN рассказал о проблемах, с которыми столкнётся «Бостон» после исторического провала

ESPN рассказал о ключевых моментах для «Бостон Брюинз» после крупного провала в плей-офф.

«Ключевые моменты для межсезонья.

У «Бостона» есть длинный список неограниченно свободных агентов, которых нужно отсеивать. Разговор начинается с Патриса Бержерона. Капитан «Брюинз» готов повесить коньки на гвоздь? Или он вернётся на условиях однолетнего контракта? Этот ответ может быть не очевиден сразу, но он жизненно важен. То же самое с Давидом Крейчи. И он, и Бержерон получили травмы перед выходом в плей-офф, и, хотя было бы заманчиво оставить их, есть вопросы относительно здоровья.

«Бостон» также должен принять решение об игроках, пришедших перед дедлайном. Тайлеру Бертуцци, Гарнету Хэтэуэю и Дмитрию Орлову нужны новые контракты; кто — если вообще хоть кто-то — останется надолго? Вратарь Джереми Свейман станет ограниченно свободным агентом; как «Брюинз» могут договориться с ним о новом контракте? Генеральный менеджер Дон Суини будет занят поиском ответов на все эти вопросы.

Затем нужно справиться с разочарованием от плей-офф. «Бостон» едва ли не поникнет прямо сейчас, зная, что возможность осталась позади из-за того, что они не смогли показать свои лучшие качества в плей-офф. Межсезонье потребует размышлений над этим и честной оценки того, где действительно возникли трещины. Были ли зловещие предзнаменования по поводу вратаря Улльмарка, который извлекал выгоду из превосходных игроков перед собой и не часто сталкивался с сильным давлением до плей-офф? Как «Бостон» может переоснаститься сейчас, не сломав слишком много того, что так хорошо работало в регулярном чемпионате? Это более экзистенциальные темы, которые сейчас должны занимать команду.

Реалистичные ожидания на сезон-2023/2024.

«Бостону» есть над чем поработать, чтобы собрать воедино итоги своего провала в плей-офф. Если Суини сможет проявить бдительность и определить, что пошло не так, выбрав, каких свободных агентов оставить, а каких отпустить, «Брюинз» должны остаться мощным гигантом в следующем сезоне", — говорится в сообщении.