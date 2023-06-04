Маршессо стал вторым игроком в истории «Вегаса», забросившим 10 шайб в одном плей-офф НХЛ

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей заброшенной шайбой отметился нападающий Джонатан Маршессо, сравнявший счёт в первом периоде при игре в большинстве. Канадский форвард достиг отметки в 10 голов в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, став всего вторым игроком в истории клуба, которому удалось забросить столько шайб за один плей-офф.
Примечательно, что первым игроком стал шведский форвард Вильям Карлссон, в предыдущей встрече оформивший дубль в шестом матче финала Западной конференции с «Даллас Старз» (6:0, 4-2). Маршессо и Карлссон делят первое место в списке лучших снайперов «Голден Найтс» в этом плей-офф.
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