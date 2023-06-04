Защитник «Вегаса» Теодор: пытались не реагировать на провокации игроков «Флориды»
Поделиться
Защитник «Вегаса» Ши Теодор заявил, что «Голден Найтс» не реагировали на провокации игроков «Флориды» в первом матче финала Кубка Стэнли (5:2). Игрок обороны отметился заброшенной шайбой и прервал свою голевую засуху из 27 матчей.
«Это именно то, чего мы ожидали от соперника. Именно так они хотели играть. Мы просто пытались не реагировать на провокации», — цитирует Теодора пресс-служба НХЛ.
Матч изобиловал стычками. В первом периоде во вратарской «Вегаса» произошла массовая потасовка, инициатором которой выступил форвард «Флориды» Ник Казинс, толкнувший голкипера «Голден Найтс» Эдина Хилла. В конце третьего периода массовую стычку организовали хоккеисты «Пантерз» Мэттью Ткачук и Сэм Беннетт, получившие дисциплинарные штрафы.
Комментарии
- 4 июня 2023
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:05
-
08:55
-
08:45
-
08:35
-
08:20
-
08:02
-
07:10
-
07:00
-
06:46
-
06:31
-
06:24
-
06:16
-
06:08
-
06:07
-
05:53
-
05:36
-
04:41
-
04:01
-
03:05
-
02:59
-
00:02
- 3 июня 2023
-
23:51
-
23:17
-
22:57
-
22:37
-
22:23
-
21:57
-
21:38
-
21:29
-
20:56
-
20:38
-
20:18
Партнерский контент