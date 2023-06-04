Защитник «Вегаса» Теодор: пытались не реагировать на провокации игроков «Флориды»

Защитник «Вегаса» Ши Теодор заявил, что «Голден Найтс» не реагировали на провокации игроков «Флориды» в первом матче финала Кубка Стэнли (5:2). Игрок обороны отметился заброшенной шайбой и прервал свою голевую засуху из 27 матчей.

«Это именно то, чего мы ожидали от соперника. Именно так они хотели играть. Мы просто пытались не реагировать на провокации», — цитирует Теодора пресс-служба НХЛ.

Матч изобиловал стычками. В первом периоде во вратарской «Вегаса» произошла массовая потасовка, инициатором которой выступил форвард «Флориды» Ник Казинс, толкнувший голкипера «Голден Найтс» Эдина Хилла. В конце третьего периода массовую стычку организовали хоккеисты «Пантерз» Мэттью Ткачук и Сэм Беннетт, получившие дисциплинарные штрафы.