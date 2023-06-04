Инсайдер НХЛ: «Питтсбург» подписал с Дубасом контракт на семь лет

Как сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман, «Питтсбург» подписал с контракт с Кайлом Дубасом сроком на семь лет. Несколько дней назад «Пингвинз» объявили о назначении Дубаса президентом отдела хоккейных операций клуба. Дубас стал всего лишь вторым человеком, занимающим эту должность, в истории команды.

Кроме того, Дубас будет исполнять обязанности генерального менеджера до момента чьего-то назначения. 37-летний специалист будет курировать все аспекты хоккейного операционного отдела, включая разработку стратегического видения и философии «Питтсбурга».

Ранее Дубас уже уволил директоров «Питтсбурга» по стратегии и скаутингу, нанятых предыдущим генеральным менеджером Роном Хекстоллом.