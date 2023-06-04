Судья КХЛ — о засчитанном голе СКА из «вне игры»: почему-то нам не дали нужный ракурс

Арбитр Дмитрий Сивов, обслуживающий матчи КХЛ с 2009 года в качестве линейного судьи, вспомнил, как в 2018 году в третьей игре первого раунда плей-офф между СКА и «Северсталью» армейцы забросили победную шайбу после положения «вне игры».

«Есть что рассказать по этому поводу. Нам показывали повторы, на которых было видно – шайба «цепляется» за синюю линию, «вне игры» нет. А уже ночью череповчане выложили запись, на которой эпизод виден по-другому – шайба вышла из зоны. Но, когда мы смотрели повтор, такого ракурса нам не предоставили. Почему – вопрос. Но к судьям в такой ситуации претензий, по-моему, быть не может. Инспектором на матче работал Алексей Евгеньевич Горский. Он тоже видел, что на тех повторах, которые были в нашем распоряжении, шайба касалась синей линии», — цитирует Сивова КХЛ.

Сивов в 2017 году стал первым обладателем приза лучшему линейному арбитру сезона в КХЛ. В серии плей-офф 2018 года между СКА и «Северсталью» победу в четырёх матчах одержали санкт-петербуржцы.