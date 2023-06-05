Бывший хоккеист «Коламбуса» рассказал, как Жердев повлиял на переход С. Фёдорова в клуб

Бывший игрок «Питтсбург Пингвинз» и «Коламбус Блю Джекетс», а ныне аналитик NHL Network Майк Рапп в эфире подкаста Nasty Knuckles Podcast рассказал, как Николай Жердев повлиял на переход Сергея Фёдорова в «Коламбус Блю Джекетс» в 2005 году. Хоккеисты провели вместе сезон-2005/2006 в составе «синих мундиров».
«Мы играли вместе в «Коламбусе». Мы были просто кошмарны, богомерзки. В те годы у нас был Рик Нэш, у нас был Ник Жердев — на них держалась наша команда. «Коламбус» обменял Тодда Маршана в «Анахайм» на Сергея Фёдорова — такое [желание] нашептал Жердев. Не было никакой другой пользы выменивать Федса, не так ли? Мы были убиты», — сказал Рапп.
Напомним, Жердев выступал за «Коламбус» с 2003 по 2008 год, Фёдоров — с 2005 по 2008-й. Рапп задержался в «Блю Джекетс» только на сезон-2005/2006.
- 5 июня 2023
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