Спортивный директор «Металлурга» высказался о подписании второго бомбардира «Северстали»

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко высказался о заключении соглашения с защитником Робином Прессом. По завершении сезона-2022/2023 шведский хоккеист покинул «Северсталь» и подписал однолетний контракт с магнитогорцами.

«С Робином Прессом мы ещё в прошлом году разговаривали, но тогда у него был действующий контракт и выкупать его виделось не самым верным решением. А сейчас всё сошлось — и наше желание, и пожелания нового главного тренера Андрея Разина, и позиция самого игрока. Робин — отличный хоккеист, и это, безусловно, первоклассное усиление для нашей команды», — приводит слова Гомоляко официальный сайт «Металлурга».

Напомним, за время выступления в КХЛ Пресс принял участие в 126 матчах, в которых записал на свой счёт 69 (20+49) очков. 14 шайб швед забросил в большинстве. В прошлом сезоне Пресс стал вторым бомбардиром «Северстали».