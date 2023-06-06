Джонатан Маршессо повторил рекорд «Вегаса» по результативной серии в одном плей-офф НХЛ
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась разгромной победой хозяев со счётом 7:2.
Дублем в составе победителей отличились Джонатан Маршессо и Бретт Хауден, ещё по шайбе в свой актив записали Алек Мартинес, Николя Руа и Майкл Амадио.
Оформивший дубль Маршессо продлил серию с набранными очками в нынешнем плей-офф до семи матчей, благодаря чему повторил рекорд «Вегаса» по результативной серии в одном плей-офф НХЛ.
Результативная серия канадского форварда теперь насчитывает семь матчей. Ранее аналогичные серии в истории клуба в розыгрышах Кубка Стэнли выдавали защитник Ши Теодор (2020) и нападающий Макс Пасиоретти (2021).
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