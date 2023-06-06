«Как котят». Жена Малкина — о разгроме «Флориды»

Анна Кастерова, жена российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, в своём телеграм-канале прокомментировала разгромное поражение «Флориды Пантерз» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».
«Как котят. «Флорида» — «Вегас» — 2:7», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь с 5 на 6 июня в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялась вторая встреча финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Флориду Пантерз». Матч закончился разгромом «пантер» со счётом 7:2.
Дублем в составе победителей отметились Джонатан Маршессо и Бретт Хауден, ещё по шайбе в свой актив записали Алек Мартинес, Николя Руа и Майкл Амадио. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился в ходе матча результативной передачей.
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