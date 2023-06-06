Айкел ответил на слова Ткачука о том, что нельзя кататься с опущенной головой

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел прокомментировал жёсткий силовой приём форварда «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачука против себя.
«Честно говоря, мне придётся ещё раз посмотреть видео силового приёма, но, когда я мельком увидел его между периодами, разговаривая с парнями, подумал, что это, вероятно, чистый хит. Это мощное столкновение, но это хоккей.
Ткачук сказал, что нельзя кататься с опущенной головой? Да, я немного виню себя. Я теряю шайбу, а потом тянусь к ней, спотыкаюсь — а Ткачук уже тут. Так что я не говорил ничего о том, что это был грязный силовой или что-то в этом роде.
Мне придётся пересмотреть этот момент ещё раз, но ты не хочешь попадать в такое положение. К сожалению, Ткачук провёл хороший силовой приём. Но сейчас я в порядке, так что мы просто будем двигаться дальше.
Не нужно валяться на льду. Просто соберись, встань и иди. Выбило ли из меня дух? Немного, да», — приводит слова Айкела официальный сайт НХЛ.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.
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