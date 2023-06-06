Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Айкел ответил на слова Ткачука о том, что нельзя кататься с опущенной головой

Айкел ответил на слова Ткачука о том, что нельзя кататься с опущенной головой
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел прокомментировал жёсткий силовой приём форварда «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачука против себя.

«Честно говоря, мне придётся ещё раз посмотреть видео силового приёма, но, когда я мельком увидел его между периодами, разговаривая с парнями, подумал, что это, вероятно, чистый хит. Это мощное столкновение, но это хоккей.

Ткачук сказал, что нельзя кататься с опущенной головой? Да, я немного виню себя. Я теряю шайбу, а потом тянусь к ней, спотыкаюсь — а Ткачук уже тут. Так что я не говорил ничего о том, что это был грязный силовой или что-то в этом роде.

Мне придётся пересмотреть этот момент ещё раз, но ты не хочешь попадать в такое положение. К сожалению, Ткачук провёл хороший силовой приём. Но сейчас я в порядке, так что мы просто будем двигаться дальше.

Не нужно валяться на льду. Просто соберись, встань и иди. Выбило ли из меня дух? Немного, да», — приводит слова Айкела официальный сайт НХЛ.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

Материалы по теме
«Неважно, кто ты. Не катайся с опущенной головой, иначе ударят». Ткачук — о хите на Айкеле
Лидер «Флориды» Мэттью Ткачук побил антирекорд НХЛ, державшийся 41 год
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023