Главный тренер «Вегаса» выступил с защитой Ткачука, едва не травмировавшего Айкела

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди после победы во втором матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (7:2, 2-0) прокомментировал жёсткий силовой приём нападающего «пантер» Мэттью Ткачука. Хоккеист едва не травмировал форварда «рыцарей» Джека Айкела.

«Это был чистый силовой приём. Это хоккей. В команде были рады увидеть возвращение Айкела. Это не только даёт нам энергию, но и иногда может отбирать энергию у соперников, если они увидят, что наш игрок вернулся в игру», — приводит слова Кэссиди The Athletic.

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Напомним, в ночь с 5 на 6 июня в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялась вторая встреча финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Флориду Пантерз». Матч закончился разгромом «пантер» со счётом 7:2.