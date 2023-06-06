Леонид Вайсфельд оценил переход Голдобина в «Спартак»

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал обмен между «Металлургом» и «Спартаком», в результате которого в состав красно-белых перешёл Николай Голдобин, а «Магнитку» пополнил Данила Квартальнов.
«Думаю, что от этого обмена все в плюсе. Насколько я понимаю, у Голодбина была конфликтная ситуация с магнитогорским клубом. Права на него принадлежат «Металлургу». Теоретически сезон Голдобин мог отыграть в АХЛ (говорили насчёт НХЛ, но я сомневаюсь в этом) и вернуться неограниченно свободным агентом. В этой ситуации Магнитогорск ничего бы за него не получил, а так выменял Квартальнова.
На мой взгляд, этот нападающий последние пару сезонов прогрессирует, пусть и не так ярко. Квартальнов – хороший, стабильный центр КХЛ. Что касается самого Голдобина, то он москвич и, наверное, хотел бы жить дома.
«Спартак» получил креативного нападающего. Но насколько креативного, настолько и нестабильного. В этом вся проблема Голдобина. Если бы он стабильно показывал то, что показывает фрагментами, то, конечно, играл бы в НХЛ. Посмотрим, как Алексею Жамнову удастся сделать так, чтобы Голдобин играл не раз через пять матчей, а хотя бы через два.
С чем связана такая нестабильность Голдобина? Это психология. Есть слабый и сильный тип нервной системы. Слабый характерен для людей творческой профессии, и Голдобин тоже человек творческий. Поэтому, думаю, ему нужно вдохновение», — приводит слова Вайсфельда «РБ Спорт».
Ранее про обмен Николая Голдобина в «Спартак» рассказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.
- 6 июня 2023
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