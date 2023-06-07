Экс-форвард НХЛ Рекки: «Флорида» не встречала такого сильного соперника, как «Вегас»

Экс-форвард клубов НХЛ, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Марк Рекки считает, что «Флорида» ещё не встречала такого сильного соперника в плей-офф, как «Вегас», и выделил сильные стороны «Голден Найтс».

«Вегас» – совершенно новый вызов для «Флориды». Это очевидно по итогам двух матчей в финале Кубка Стэнли. Такого соперника «Пантерз» ещё не встречали. Разница между командами – в линии защитников. С точки зрения нападения «Вегас» и «Флорида», вероятно, равные команды – они очень сбалансированные.

Но разница между «Вегасом» и каждой командой, с которой они играли в плей-офф Кубка Стэнли, состоит в том, что их защитники крупные, мобильные, физически мощные и способные блокировать броски. Их шесть защитников играют правильно, и не вижу, что это изменится в третьем матче. Если «Вегас» продолжит играть так же, как он играет, то «Флориде» придется очень тяжело.

«Флорида» может выиграть третью игру, и, возможно, мы увидим, как «Вегас» провалится в обороне, но эту команду сложно обыграть с учётом того, какую сосредоточенность и концентрацию они демонстрируют в плей-офф. Для «Флориды» пришло время перестроиться. Нужно вернуться к тому, что сделало их успешными в первых трёх раундах. Но они позволяют эмоциям взять верх над собой. Надо держать эмоции под контролем, если они хотят вернуться в серию.

«Флорида» должна вернуть свою игру в прессинге. Они не проводят столько времени в зоне нападения, сколько против других команд. Но нужно отдать должное «Вегасу» – они быстро откатываются за счёт своей мобильности и габаритов. Но «Флорида» тоже крупная команда. У них быстрые и габаритные нападающие. Им нужно проводить больше времени в нападении», – цитирует Рекки официальный сайт НХЛ.

После двух матчей серии финала Кубка Стэнли «Вегас» ведёт со счётом 2-0. Общая разница шайб в первых двух матчах составила 12:4. Третий матч серии пройдёт на площадке «Флориды» 9 июня.