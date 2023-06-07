Николай Жердев отреагировал на слова бывшего одноклубника в американском подкасте

Российский нападающий Николай Жердев отреагировал на недавнее интервью бывшего партнёра по «Коламбусу» Майка Раппа, который отметил высокое хоккейное мастерство россиянина и вспомнил его великолепный гол в ворота «Чикаго».
«Спасибо Майку Раппу, что не забывает меня. Хороший парень, всегда за меня заступался в «Коламбусе». Прочитал в прессе его интервью и поднял себе настроение, оно меня повеселило. Разделил бы сказанные им слова на два, но, видимо, Майк был в хорошем настроении, поэтому решил немного приукрасить. Либо же были проблемы с переводом», – сказал Жердев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, Жердев был задрафтован «Коламбусом» в 2004 году в первом раунде под общим четвёртым номером. За карьеру в НХЛ россиянин провёл 421 матч в регулярных чемпионатах и набрал 261 (115+146) очко.
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