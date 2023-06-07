ИИХФ назвала номинантов на звание лучшего игрока сезона‑2022/2023

Международная федерация хоккея (ИИХФ) на своём официальном сайте назвала список из семи номинантов на звание лучшего игрока сезона‑2022/2023.

Семерых номинантов выбрал исторический комитет ИИХФ. На награду претендуют хоккеисты из пяти стран: нападающие Андрес Амбюль (Швейцария), Коннор Бедард, Адам Фантилли (оба — Канада), Доминик Кубалик (Чехия), Джон-Джейсон Петерка (Германия), защитник Мориц Зайдер (Германия) и вратарь Артур Шилов (Латвия).

Голосование будет проходить среди СМИ и приглашённых членов ИИХФ, а победитель будет объявлен в понедельник, 19 июня. Избиратели не ограничены семью кандидатами, и, если кто-то считает другого игрока более достойным, это имя может быть «вписано» в бюллетень для голосования.

По правилам игрок года должен принять участие как минимум в одном турнире ИИХФ в прошлом сезоне (чемпионат мира, молодёжный чемпионат мира, юношеский чемпионат мира), а также сыграть в национальной лиге самого высокого уровня.