ИИХФ назвала номинантов на звание лучшего игрока сезона‑2022/2023

Международная федерация хоккея (ИИХФ) на своём официальном сайте назвала список из семи номинантов на звание лучшего игрока сезона‑2022/2023.
Семерых номинантов выбрал исторический комитет ИИХФ. На награду претендуют хоккеисты из пяти стран: нападающие Андрес Амбюль (Швейцария), Коннор Бедард, Адам Фантилли (оба — Канада), Доминик Кубалик (Чехия), Джон-Джейсон Петерка (Германия), защитник Мориц Зайдер (Германия) и вратарь Артур Шилов (Латвия).
Голосование будет проходить среди СМИ и приглашённых членов ИИХФ, а победитель будет объявлен в понедельник, 19 июня. Избиратели не ограничены семью кандидатами, и, если кто-то считает другого игрока более достойным, это имя может быть «вписано» в бюллетень для голосования.
По правилам игрок года должен принять участие как минимум в одном турнире ИИХФ в прошлом сезоне (чемпионат мира, молодёжный чемпионат мира, юношеский чемпионат мира), а также сыграть в национальной лиге самого высокого уровня.
- 7 июня 2023
-
17:08
-
16:57
-
16:32
-
16:23
-
16:07
-
15:55
-
15:50
-
15:35
-
15:20
-
15:05
-
15:01
-
14:55
-
14:35
-
14:10
-
13:40
-
13:10
-
12:42
-
12:30
-
12:08
-
11:45
-
11:15
-
10:55
-
10:35
-
10:10
-
09:50
-
09:30
-
09:10
-
08:40
-
08:20
- 6 июня 2023
-
23:22
-
23:02
-
22:50
-
22:40
-
22:29
-
22:15