Генменеджер «Монреаля» — о Мичкове на драфте: с русскими есть геополитический аспект

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз прокомментировал возможный выбор Матвея Мичкова на драфте Национальной хоккейной лиги — 2023.

«С русскими есть геополитический аспект, а также вопросы об их контрактах [в КХЛ]. Посмотрим. Во-первых, нам нужно оценить его как игрока и сравнить с другими доступными хоккеистами на драфте. Затем нам необходимо посмотреть на него в других аспектах. Все эти факторы входят в уравнение», — цитирует Хьюза TSN.

Напомним, контракт российского нападающего со СКА рассчитан ещё на три сезона.

Ранее сайт The Athletic в преддверии драфта Национальной хоккейной лиги — 2023 сопоставил Матвея Мичкова с форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым по стилю игры.