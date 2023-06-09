Гол и передача Ткачука помогли «Флориде» обыграть «Вегас» в третьем матче финала

В Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходил третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.
На пятой минуте счёт в матче открыл канадский защитник хозяев Брэндон Монтур с передач Мэттью Ткачука и Эрика Стаала.
За четыре минуты до конца первого периода «Вегас» восстановил равенство во встрече. Нападающий Марк Стоун забросил шайбу в сетку ворот Сергея Бобровского, в голевой атаке результативно поучаствовали Джонатан Маршессо и Ши Теодор.
Второй гол гостей забил форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо с передач Джека Айкела и Марка Стоуна. «Флорида» успела сравнять счёт за две минуты до финальной сирены усилиями Мэттью Ткачука и перевела игру в овертайм.
Итоговый счёт установил нападающий «Флориды» Картер Вераге, забив третий гол хозяев в игре.
После сегодняшнего матча «Вегас» ведёт в серии со счётом 2-1. Напомним, предыдущую встречу команда выиграла со счётом 7:2.
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