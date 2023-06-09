Сергей Бобровский сначала ошибся, а затем совершил невероятный сейв в матче с «Вегасом»

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходит третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» встречается с «Вегас Голден Найтс».
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 1:2.
В одном из эпизодов игры российский голкипер Сергей Бобровский сначала допустил ошибку, после которой владением завладели соперником. Но затем вратарь из России совершил впечатляющий сейв.
На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Вегаса».
По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида» заняла восьмое место в Восточной конференции. «Вегас», в свою очередь, занял первое место на Западе.
В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Бобровский сыграл в 16 матчах и одержал 11 побед с 92,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,5.
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