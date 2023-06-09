Маршессо установил уникальное достижение для финалов плей-офф НХЛ в XXI веке

В Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходил третий матч финала Кубка Стэнли, в котором с «Флорида Пантерз» принимала «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе «Вегаса» заброшенной шайбой отметился нападающий Джонатан Маршессо, продливший серию с заброшенными шайбами в нынешнем финале плей-офф до трёх матчей. Примечательно, что в каждой из игр канадский форвард реализовал большинство, благодаря чему он установил уникальное достижение для финалов плей-офф НХЛ в XXI веке.

32-летний форвард стал первым игроком в истории лиги в этом столетии, кому удалось в трёх матчах кряду реализовать большинство в финальной серии плей-офф. В прошлом веке подобным достижением отметились только двое хоккеистов — это Дик Дафф (1969) и Эса Тикканен (1988).