Морис объяснил, почему «Флорида» не проиграла ни одного овертайма в текущем плей-офф НХЛ

Главный тренер «Флориды» Пол Морис объяснил, почему «Пантерз» не проиграли ни одного овертайма в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. В третьем матче финала с «Вегасом» (3:2 ОТ) флоридский клуб одержал свою седьмую победу в овертайме в текущем плей-офф.

«Как нам удалось сравнять счёт? Сказалось настроение на скамейке запасных в последние пять или шесть минут основного времени. Мы верили в то, что это может случиться. Я думаю, это вполне явилось причиной тому, что нам удалось отыграться.

Почему не проигрываем в овертаймах? Всему причиной коллективная уверенность команды в своих силах. Как только мы добираемся до овертайма, мы чувствуем себя довольно хорошо», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Флорида» установила второй результат в истории по победам в овертайме в одном плей-офф. Рекорд лиги принадлежит «Монреаль Канадиенс» (10 побед в 1993 году), а «Флорида» разделила второе место с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2020), «Анахайм Дакс» (2003) и «Каролиной Харрикейнз» (2002).

Общий баланс побед и поражений в овертаймах плей-офф НХЛ команд под руководством Мориса составляет 19 побед и семь поражений.