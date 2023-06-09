«В каждой игре он даёт нам шанс на победу». Барков — об игре Бобровского в плей-офф НХЛ

Капитан «Флориды» Александр Барков восхитился игрой голкипера «Пантерз» Сергея Бобровского в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (3:2 ОТ). Россиянин отразил 25 бросков и был признан второй звездой встречи.

«В каждой игре он даёт нам шанс на победу. И сегодня он сделал это снова. Его игра была невероятной, он сделал несколько нереальных сейвов буквально в каждом периоде. Он дал нам шанс на победу, и мы им воспользовались», — цитирует Баркова пресс-служба клуба.

В текущем плей-офф НХЛ Бобровский одержал 12 побед в 17 матчах, пропустив 43 шайбы и отражая 92,5% бросков.

Эта победа позволила «Флориде» сократить отставание в серии до счёта 1-2. Четвёртая игра финала Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 11 июня в 3:00 мск.