Самонов: по стабильности игры, психологии ЦСКА чуть с запасом выиграл Кубок Гагарина

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов вспомнил серию с ЦСКА в розыгрыше Кубка Гагарина — 2023, во время которой он играл за «Северсталь», и оценил победу армейского клуба в плей-офф КХЛ.
«Ожидали ли, что получится затащить ЦСКА в седьмой матч плей-офф? Ожиданий в принципе никаких не было. Старались максимально усложнить жизнь ЦСКА. Но ты же в плей-офф не выходишь проигрывать — все хотели победить.
Не было ли ощущения, что выше головы прыгнули? Серии разные бывают. Мы понимали, что всё реально.
Пресса называла меня главным героем «Северстали» в серии с ЦСКА? Ребят тоже можно отметить. Они играли со сломанными руками, выходили и блокировали. Это заслуга всех ребят и тренерского штаба, что мы так поменяли свою психологию и могли вообще спокойно всё выиграть.
Логично, что ЦСКА и стал чемпионом? Наверное, по стабильности игры, психологии ЦСКА будто чуть с запасом выиграл. Даже если взять нашу серию — после наших побед они знали, что исправить, и делали это. Этим они и сильны», — сказал Самонов в интервью «Бизнес ONLINE».
В прошлом сезоне регулярного чемпионата вратарь принял участие в 33 матчах за «Северсталь» и СКА, отразив 91,4% бросков при показателе надёжности 2,39.
- 10 июня 2023
-
17:27
-
17:18
-
17:06
-
16:45
-
16:30
-
16:10
-
15:55
-
15:30
-
15:05
-
14:35
-
14:09
-
13:45
-
13:25
-
12:55
-
12:25
-
12:00
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:45
-
08:20
-
00:04
- 9 июня 2023
-
23:45
-
23:20
-
22:55
-
22:42
-
22:31
-
21:59
-
21:36
-
20:59