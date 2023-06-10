Самонов: по стабильности игры, психологии ЦСКА чуть с запасом выиграл Кубок Гагарина

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов вспомнил серию с ЦСКА в розыгрыше Кубка Гагарина — 2023, во время которой он играл за «Северсталь», и оценил победу армейского клуба в плей-офф КХЛ.

«Ожидали ли, что получится затащить ЦСКА в седьмой матч плей-офф? Ожиданий в принципе никаких не было. Старались максимально усложнить жизнь ЦСКА. Но ты же в плей-офф не выходишь проигрывать — все хотели победить.

Не было ли ощущения, что выше головы прыгнули? Серии разные бывают. Мы понимали, что всё реально.

Пресса называла меня главным героем «Северстали» в серии с ЦСКА? Ребят тоже можно отметить. Они играли со сломанными руками, выходили и блокировали. Это заслуга всех ребят и тренерского штаба, что мы так поменяли свою психологию и могли вообще спокойно всё выиграть.

Логично, что ЦСКА и стал чемпионом? Наверное, по стабильности игры, психологии ЦСКА будто чуть с запасом выиграл. Даже если взять нашу серию — после наших побед они знали, что исправить, и делали это. Этим они и сильны», — сказал Самонов в интервью «Бизнес ONLINE».

В прошлом сезоне регулярного чемпионата вратарь принял участие в 33 матчах за «Северсталь» и СКА, отразив 91,4% бросков при показателе надёжности 2,39.