Главный тренер «Флориды» Морис: борода Гудаса весит 47 кг — не уверен, законно ли это

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис в шутливой форме оценил размер бороды защитника «пантер» Радко Гудаса.

«Борода Радко на самом деле является частью его хитов. Его вес привязан к бороде, она весит 47 кг. Я даже не уверен, законно ли это. Вероятно, теперь есть шанс, что судьи разберутся с его бородой», — приводит слова Мориса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Счёт в финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Флоридой Пантерз» — 2-1 в пользу «золотых рыцарей». Четвёртый матч финала состоится на площадке «пантер» в ночь на 11 июня и начнётся в 3:00 мск.

Ранее Гудас рассказал о своей длинной бороде и отметил, что в этом году она у него особенно длинная из-за участия в финале Кубка Стэнли.