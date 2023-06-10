Главный тренер «Флориды» Морис: борода Гудаса весит 47 кг — не уверен, законно ли это
Поделиться
Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис в шутливой форме оценил размер бороды защитника «пантер» Радко Гудаса.
«Борода Радко на самом деле является частью его хитов. Его вес привязан к бороде, она весит 47 кг. Я даже не уверен, законно ли это. Вероятно, теперь есть шанс, что судьи разберутся с его бородой», — приводит слова Мориса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Счёт в финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Флоридой Пантерз» — 2-1 в пользу «золотых рыцарей». Четвёртый матч финала состоится на площадке «пантер» в ночь на 11 июня и начнётся в 3:00 мск.
Ранее Гудас рассказал о своей длинной бороде и отметил, что в этом году она у него особенно длинная из-за участия в финале Кубка Стэнли.
Комментарии
- 10 июня 2023
-
17:27
-
17:18
-
17:06
-
16:45
-
16:30
-
16:10
-
15:55
-
15:30
-
15:05
-
14:35
-
14:09
-
13:45
-
13:25
-
12:55
-
12:25
-
12:00
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:45
-
08:20
-
00:04
- 9 июня 2023
-
23:45
-
23:20
-
22:55
-
22:42
-
22:31
-
21:59
-
21:36
-
20:59
Партнерский контент