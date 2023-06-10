Министр спорта Казахстана высказался о справедливости зарплат игроков «Барыса»

Министр культуры и спорта Казахстана Асхат Оралов высказался о справедливости зарплат игроков «Барыса». Также он сообщил, что утверждена семилетняя концепция развития спорта, главной целью которой является поддержка выпускников отечественных спортивных школ.

«Например, в сборной, принимавшей участие в чемпионате мира по хоккею, не было ни одного легионера. Наши ребята защищали честь страны. Одержали три победы, впервые в истории победили Норвегию. Это потому, что они родились и выросли в этой стране. Поэтому мы уделяем приоритетное внимание поддержке наших спортсменов, в каком бы виде спорта это ни было.

Если легионеры хорошо влияют на наших спортсменов, мы можем работать и с ними, однако в первую очередь нам нужно поддержать воспитанников наших спортивных школ.

Сейчас в закон вносятся изменения. Будь то местная администрация или министерство, мы не можем выделять на профессиональные спортивные клубы более 1,2 млрд тенге (228 млн рублей. — Прим. «Чемпионата»). Мы рассматриваем этот вопрос», — приводит слова Оралова Ulys Media.

Ранее Минспорта Казахстана ответило на обращение об увольнении тренерского штаба и руководства «Барыса».