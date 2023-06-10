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The Hockey News: Мичков будет огромным преимуществом для любого клуба, который его выберет

The Hockey News: Мичков будет огромным преимуществом для любого клуба, который его выберет
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Журналист сайта The Hockey News Тони Феррари рассказал, как скоро Матвей Мичков сможет заиграть в НХЛ.

«В значительной ли степени рейтинг Мичкова основан на российском факторе? Лично для меня российский фактор роли не играет, я оцениваю в первую очередь по таланту. Большинству пиков в диапазоне от третьего до десятого места требуется не менее двух лет, чтобы попасть в НХЛ. Если владельцы не торопятся с перестройкой, Мичков будет огромным преимуществом для любого, кто выберет его на драфте.

Когда он сможет уехать в НХЛ? Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026. Он мог бы уйти раньше, если бы его СКА согласился на это, но зачем им это? Это работает с игроками меньшего класса, а Мичков — потенциальная суперзвезда.

При этом нет никаких предпосылок того, что он не приедет в Северную Америку. Мичков — звёздный игрок, и он, скорее всего, захочет сыграть против лучших в мире. Думаю, мы увидим его в НХЛ через пару лет», — сказано в статье.

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