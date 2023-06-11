Маршессо догнал Ткачука и Хинца в гонке бомбардиров розыгрыша Кубка Стэнли
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В Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходил четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» встречалась с «Вегас Голден Найтс». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Форвард «Голден Найтс» Джонатан Маршессо отметился голевой передачей. Теперь на его счету 24 (13+11) очка в 21 матче. Канадский нападающий поднялся на первое место в гонке бомбардиров Кубка Стэнли, догнав Мэттью Ткачука из «Флориды» (24 (11+13) очка) и уже завершившего выступление в плей-офф Роопе Хинца из «Даллас Старз» (24 (10+14) очка).
В сегодняшнем матче Джонатан продлил результативную серию до девяти матчей, благодаря чему обновил клубный рекорд и установил лучший результат в этом плей-офф НХЛ.
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