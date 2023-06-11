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Монтур — о поражении в 4-й игре с «Вегасом»: мне понравилось, как мы отчаянно сражались

Монтур — о поражении в 4-й игре с «Вегасом»: мне понравилось, как мы отчаянно сражались
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Защитник «Флориды» Брэндон Монтур подвёл итоги четвёртого матча финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (2:3). По ходу игры «Пантерз» уступали со счётом 0:3, однако смогли сократить отставание до минимума, но всё равно уступили.

«Мне понравилось, как мы сражались. В третьем периоде мы были отчаянной и опасной командой. Очевидно, что они отдали нам инициативу при счёте 3:0, но мы просто должны были продолжать давить. И мы смогли это сделать. Думаю, что ключевым в матче стал второй период, в котором мы слишком многое позволили сопернику», — цитирует Монтура пресс-служба лиги.

В прошедшем матче Монтур забил гол, отдал результативную передачу и заработал 12 штрафных минут в потасовке после сирены. Пятый матч финала Кубка Стэнли пройдёт на площадке «Вегаса» в ночь на 14 июня. Матч начнётся в 3:00 мск.

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